Німеччина відкрила кордони для українців

Окрім України, у списку країн, громадяни яких можуть безперешкодно в’їжджати до Німеччини, вказані Саудівська Аравія (дозвіл від 18 липня), Албанія, Вірменія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Молдова, Канада, Австралія, Ізраїль, Південна Корея, Бруней, Японія, Йорданія, Катар, Косово, Ліван, Макао, Чорногорія, Нова Зеландія, Північна Македонія, Сербія, Сінгапур, Тайвань, США, а також Гонконг.

Про це повідомляється на сайті федерального міністерства внутрішніх справ.

Німеччина дозволила українцям з 18 липня безперешкодно вʼїжджати на свою територію.

Водночас громадяни інших країн можуть потрапити до Німеччини лише у разі повного щеплення від коронавірусу, або якщо їх перебування на території країни обґрунтовано поважними причинами.

Зауважимо, туристи зобов’язані надавати актуальний негативний тест на коронавірус під час перетину кордону.