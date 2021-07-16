Хорватія спростила в’їзд для туристів із України

Як зазначається, українці можуть потрапити до Хорватії, не обґрунтовуючи свої причини поїздки, якщо вони можуть надати один із документів:

Про це 16 липня повідомили у посольстві України в Хорватії.

Якщо громадянин України не має жодного з цих документів, він може потрапити до Хорватії за умови перебування на самоізоляції — 10 днів або до отримання результатів тестів, зроблених власним коштом на території країни в’їзду.

Діти до 12 років звільняються від обов’язку тестування, якщо подорожують з батьками чи опікунами, які мають вказані документи.

Водночас українці, які прибувають до Хорватії з країни, де поширений новий штам коронавірусу (Південна Африка, Бразилія, Танзанія, Індія), повинні надати негативний результат ПЛР-тесту (дійсний 48 год) та пройти 14-денну самоізоляцію. Якщо через 7 днів карантину здати додатковий ПЛР-тест власним коштом на території Хорватії, який буде негативним, самоізоляція завершиться достроково.

Транзитом на території Хорватії можна перебувати до 12 годин, в іншому разі людину автоматично відправлять на самоізоляцію.

Окрім цього, у прикордонній службі Хорватії рекомендували туристам зареєструвати свій намір про вʼїзд в країну на сайті хорватського МВС — для пришвидшення перетину кордону.