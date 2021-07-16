Хорватия упростила въезд для туристов из Украины

Хорватия упростила условия въезда для украинских туристов.
Об этом 16 июля сообщили в посольстве Украины в Хорватии.
Как отмечается, украинцы могут попасть в Хорватию, не обосновывая свои причины поездки, если они могут предоставить один из документов:
- документ, подтверждающий отрицательный ПЦР-тест (не более 72 часов с момента тестирования до момента пересечения границы), или быстрый тест на антиген RAT (не более 48 часов до момента пересечения границы);
- сертификат о прививках двумя дозами вакцины от коронавируса Pfizer, Moderna, AstraZeneca, SinoPharm или однократной Janssen от Johnson & Johnson (не позднее 14 дней с момента въезда в Хорватию и не более 210 дней назад);
- медицинскую справку о выздоровлении от коронавируса и получении одной дозы вакцины в течение шести месяцев с момента заражения COVID-19 (в пределах 210 дней до момента пересечения границы);
- положительный результат ПЦР-теста или быстрого теста на антиген RAT, что подтверждает выздоровление человека от коронавируса (проведен за предыдущие 180 дней минимум за 11 суток до даты прибытия в пункт пересечения границы), или справка от врача о выздоровлении от COVID-19.
Если у гражданина Украины нет ни одного из этих документов, он может попасть в Хорватию при условии пребывания на самоизоляции — 10 дней или до получения результатов тестов, сделанных за свой счет на территории страны въезда.
Дети до 12 лет освобождаются от обязанности тестирования, если путешествуют с родителями или опекунами, у которых есть указанные документы.
В то же время украинцы, прибывающие в Хорватию из страны, где распространен новый штамм коронавируса (Южная Африка, Бразилия, Танзания, Индия), должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста (действительный 48 часов) и пройти 14-дневную самоизоляцию. Если через 7 дней карантина сдать дополнительный ПЦР-тест за свой счет на территории Хорватии, который будет отрицательным, самоизоляция завершится досрочно.
Транзитом на территории Хорватии можно находиться до 12 часов, иначе человека автоматически отправят на самоизоляцию.
Кроме этого, в пограничной службе Хорватии рекомендовали туристам зарегистрировать свое намерение о въезде в страну на сайте хорватского МВД — для ускорения пересечения границы.
- 14 июля Европейский Союз внес Украину в «зеленый список» стран и рекомендовал странам-членам отменить ограничения на путешествия для украинцев.
- 15 июля Словения разрешила въезд в страну вакцинированным туристам из Украины и тем, у кого есть отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или справка о выздоровлении.