Хорватия упростила въезд для туристов из Украины

Как отмечается, украинцы могут попасть в Хорватию, не обосновывая свои причины поездки, если они могут предоставить один из документов:

Об этом 16 июля сообщили в посольстве Украины в Хорватии.

Если у гражданина Украины нет ни одного из этих документов, он может попасть в Хорватию при условии пребывания на самоизоляции — 10 дней или до получения результатов тестов, сделанных за свой счет на территории страны въезда.

Дети до 12 лет освобождаются от обязанности тестирования, если путешествуют с родителями или опекунами, у которых есть указанные документы.

В то же время украинцы, прибывающие в Хорватию из страны, где распространен новый штамм коронавируса (Южная Африка, Бразилия, Танзания, Индия), должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста (действительный 48 часов) и пройти 14-дневную самоизоляцию. Если через 7 дней карантина сдать дополнительный ПЦР-тест за свой счет на территории Хорватии, который будет отрицательным, самоизоляция завершится досрочно.

Транзитом на территории Хорватии можно находиться до 12 часов, иначе человека автоматически отправят на самоизоляцию.

Кроме этого, в пограничной службе Хорватии рекомендовали туристам зарегистрировать свое намерение о въезде в страну на сайте хорватского МВД — для ускорения пересечения границы.