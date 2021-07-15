Словения открыла границы для вакцинированных туристов из Украины

Правительство Словении разрешило въезд в страну вакцинированным туристам из Украины и тем, кто имеет отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или справку о выздоровлении.

Соответствующая информация содержится на сайте МВД страны.

Для украинцев въезд в страну возможен при условии предоставления негативного результата ПЦР-теста или экспресс-теста на коронавирус, сделанного перед въездом, или справки о выздоровлении от болезни.

Также въехать можно с сертификатом о вакцинации. Словения признает сертифицированные в ЕС вакцины (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson), а также в ВОЗ (Covishield, CoronaVac, Sinopharm). Страна признает и российский препарат «Спутник V».