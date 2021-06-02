Хорватія оновила правила в’їзду. Що зміниться для українців

Хорватія оновила правила в’їзду для іноземних громадян. Українці можуть в’їхати у країну навіть з туристичною метою, але діють певні правила.

Про це пише посольство України в Хорватії у своєму Facebook.

Дозвіл на в’їзд в Хорватію буде видаватися за умови підтвердження причини в’їзду, а також наявності або негативного результату ПЛР-тесту на коронавірус (зробленого не пізніше ніж за 72 години до в’їзду), або тесту на антиген (не пізніше ніж за 48 годин до в’їзду), або сертифікату про повну вакцинацію, або підтвердження того, що ви хворіли на коронавірус протягом останніх 180 днів і отримали принаймні одну дозу вакцини. Без цих документів до здачі тесту на коронавірус у Хорватії доведеться перебувати на самоізоляції.

Українці можуть в’їхати в країну за низки підстав, навіть із туристичною метою. Але для цього потрібно пред’явити документи про оплату будь-якого житла чи яхти або мати підтвердження про власність житла чи яхти у Хорватії.

Такий режим в’їзду діятиме щонайменше до 15 червня.