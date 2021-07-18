Бельгія відкрила кордони для всіх типів подорожей українців

Бельгія відкрила свої кордони для всіх типів подорожей громадян України. Зробили це згідно з рекомендацією Ради Євросоюзу.
Про це 18 липня повідомив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.
«Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. МЗС працює, щоб цього літа можливостей для подорожей ставало все більше», — наголосив Кулеба.
Річ у тім, що 14 липня Рада ЄС включила Україну до переліку держав, для громадян яких пропонують скасувати обмеження на подорожі. Йдеться про необовʼязкові мандрівки до Євросоюзу, наприклад, туристичні, які були заборонені для громадян третіх держав під час пандемії.
Тепер для туристичної подорожі до Бельгії потрібні такі документи:
- біометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- документальне підтвердження мети вашої поїздки (картку резидента країни Євросоюзу або посвідку на проживання, резервування готелю, запрошення бізнес-партнеру, і т.ін.);
- підтвердження вашої фінансової спроможності;
- поліс медичного страхування, який визнається на території країн Євросоюзу.
За 48 годин до прибуття до Бельгії необхідно заповнити форму Passenger Locator Form (PLF).
- З 17 липня Данія віднесла Україну до переліку країн «жовтої» зони за поширенням коронавірусу. Тому українці зможуть в’їжджати туди з туристичною метою та без повної вакцинації.
- Німеччина також дозволила українцям з 18 липня безперешкодно вʼїжджати на свою територію.
- І Хорватія спростила умови вʼїзду для українських туристів. Тепер українці можуть здійснити поїздку до Хорватії без необхідності доводити або обґрунтовувати свої причини поїздки, якщо вони відповідають епідеміологічним умовам вʼїзду в країну та можуть надати один з документів, що підтверджує, що турист здоровий.
- Європейська рада 14 червня зняла коронавірусні обмеження на подорожі для іноземців, які мають COVID-сертифікати. Вони зможуть не проходити додаткове тестування на коронавірус і самоізоляцію.