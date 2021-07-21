Нидерланды полностью открылись для украинцев — даже невакцинированных

С 22 июля Нидерланды открываются для всех категорий туристов из Украины. Въезд возможен без изоляции, ПЦР-теста и справки о вакцинации. Об этом свидетельствуют данные правительства Нидерландов.

Украину внесли в перечень безопасных стран. Это означает, что при въезде в Нидерланды от туристов не будут требовать ПЦР-тест, сидеть на самоизоляции и документов о вакцинации от коронавируса. Единственное — нужно скачать, распечатать и заполнить перед поездкой декларацию.