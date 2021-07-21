Нідерланди повністю відкрились для українців — навіть невакцинованих

З 22 липня Нідерланди відкриваються для всіх категорій туристів з України. Вʼїзд можливий без ізоляції, ПЛР-тесту та довідки про вакцинацію. Про це свідчать дані уряду Нідерландів.

Україну внесли до переліку безпечних країн. Це означає, що при вʼїзді до Нідерландів від туристів не будуть вимагати ПЛР-тест, сидіти на самоізоляції та документів про вакцинацію від коронавірусу. Єдине — потрібно завантажити, роздрукувати та заповнити перед поїздкою декларацію.