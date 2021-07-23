Швеция с 26 июля откроет границы для украинских туристов. Какие условия?

Швеция отменяет ограничения для необязательных поездок, в частности туристических, и разрешает въезд гражданам Украины.

Как сообщает пресс-служба шведского правительства, решение вступает в силу с 26 июля.

Министерство иностранных дел Украины отмечает, что для въезда в Швецию украинцам нужно иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или сертификат о полной вакцинации.

Пускать в страну будут, если с даты получения второй дозы вакцины прошло 14 дней. При этом Швеция пока признает только те сертификаты, которые были выданы в странах Евросоюза, в Андорре, Монако, Сан-Марино, Швейцарии или Ватикане.

Швеция признает вакцины CoronaVac (Sinovac), CoviShield и Vaxzevria, а также SKBio (AstraZeneca), BIBP (Sinopharm), Janssen (Johnson & Johnson), Spikevax (Moderna) и Comirnaty (BioNtech).

Что касается ПЦР-теста, то он должен быть сделан за 48 часов до въезда в Швецию (считается время с момента сдачи биологического материала). Требование распространяется на иностранцев, которым исполнилось 18 лет.