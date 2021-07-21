Словакия открылась для провакцинированных украинцев

Словакия открылась для украинцев, которые получили две дозы вакцины от коронавируса — они освобождаются от самоизоляции. Для тех, кто еще не вакцинировался, въезд возможен с самоизоляцией.

Об этом 21 июля сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, а детали есть в указе словацкого правительства от 16 июля, который вступил в силу 19 июля.

После получения второй дозы должно пройти не менее 14 дней и не более 12 месяцев. Для въезда в страну нужно показать страховку, которая покрывает лечение коронавируса, международный сертификат вакцинации на английском языке (его можно получить у семейного врача) и до въезда необходимо заполнить форму, если прибываете самолетом (детям до 12 лет не надо).

Отметим, что в Словакии одобрены такие вакцины, которыми прививают в Украине: Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Китайской CoronaVac и индийского аналога AstraZeneca Covishield в этом перечне нет.