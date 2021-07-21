Словаччина відкрилася для провакцинованих українців

Словаччина відкрилась для українців, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу — вони звільняються від самоізоляції. Для тих, хто ще не вакцинувався, в’їзд можливий із самоізоляцією.

Про це 21 липня повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, а деталі є в указі словацького уряду від 16 липня, який набув чинності 19 липня.

Після отримання другої дози має пройти щонайменше 14 днів та щонайбільше 12 місяців. Для вʼїзду у країну потрібно показати страховку, яка покриває лікування коронавірусу, міжнародний сертифікат вакцинації англійською мовою (його можна отримати у сімейного лікаря) та до вʼїзду потрібно заповнити форму, якщо прибуваєте літаком (дітям до 12 років не треба).

Зазначимо, що у Словаччині схвалені такі вакцини, якими роблять щеплення в Україні: Pfizer, Moderna та AstraZeneca. Китайської CoronaVac та індійського аналогу AstraZeneca Covishield у цьому переліку немає.