Швеція з 26 липня відкриє кордони для українських туристів. Які умови?

Швеція скасовує обмеження для необовʼязкових поїздок, зокрема туристичних, і дозволяє вʼїзд громадянам України.

Як повідомляє пресслужба шведського уряду, рішення набуває чинності з 26 липня.

Міністерство закордонних справ України зазначає, що для вʼїзду в Швецію українцям потрібно мати негативний ПЛР-тест на коронавірус або сертифікат про повну вакцинацію.

Пускати в країну будуть, якщо з дати отримання другої дози вакцини минуло 14 днів. При цьому Швеція поки визнає тільки ті сертифікати, які були видані в країнах Євросоюзу, в Андоррі, Монако, Сан-Марино, Швейцарії або Ватикані.

Швеція визнає вакцини CoronaVac (Sinovac), CoviShield і Vaxzevria, а також SKBio (AstraZeneca), BIBP (Sinopharm), Janssen (Johnson & Johnson), Spikevax (Moderna) та Comirnaty (BioNtech).

Що стосується ПЛР-тесту, то він повинен бути зроблений за 48 годин до вʼїзду в Швецію (рахується час з моменту здачі біоматеріалу). Вимога поширюється на іноземців, яким виповнилося 18 років.