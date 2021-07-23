Франция открыла границы даже для невакцинированных украинцев

Правительство Франции согласилось на рекомендации ЕС и разрешило въезд всем украинцам с любой целью, в том числе и туристической.
Об этом в своем Twitter сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Теперь официально: безвиз с Францией снова действует! Французское правительство открыл въезд для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС», — отметил он.
Для вакцинированных украинцев ограничений на въезд нет. Но Франция признает лишь те вакцины, которые сертифицированы в ЕС, то есть Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield и Jansen/Johnson & Johnson. После даты введения последней дозы должно пройти 7 дней, а после введения вакцины Johnson & Johnson — 28 дней.
Без вакцинации украинцев тоже пускают, но на въезде нужно будет показать свежий отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген.
- Напомним, что 14 июля Европейский Союз включил Украину в «зеленый список» стран и рекомендовал странам-членам отменить ограничения на путешествия для украинцев.
- Франция отменила для вакцинированных украинских туристов ПЦР-тест, который нужен был для въезда в страну.