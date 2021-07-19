Франция отменила для вакцинированных украинцев ПЦР-тест для въезда

Франция отменила для вакцинированных украинских туристов ПЦР-тест, который нужен был для въезда в страну. Об этом посольство Франции в Украине сообщило 19 июля.

Теперь для въезда надо предоставить международный сертификат о вакцинации — его можно получить у семейного врача. Отметим, что Франция признает только те вакцины, которые одобрил Европейский Союз: Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield и Johnson & Johnson. Китайского препарата CoronaVac в этом списке пока нет, ЕС его до сих пор рассматривает.