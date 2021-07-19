Франція скасувала для вакцинованих українців ПЛР-тест для вʼїзду

Франція скасувала для вакцинованих українських туристів ПЛР-тест, який потрібен був для вʼїзду в країну. Про це посольство Франції в Україні повідомило 19 липня.

Тепер для вʼїзду треба надати міжнародний сертифікат про вакцинацію — його можна отримати у сімейного лікаря. Зазначимо, що Франція визнає тільки ті вакцини, які схвалив Європейський Союз: Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield та Johnson & Johnson. Китайського препарату CoronaVac у цьому переліку поки немає, ЄС його досі розглядає.