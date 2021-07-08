«Слідство.Інфо»: Яхту Медведчука переоформили на інший офшор — це дозволило сховати її від санкцій

Пʼятипалубну яхту Royal Romance народного депутата від партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука переоформили на іншу офшорну компанію, якої немає у нього в декларації — тим самим сховали її від санкцій.
Це зʼясували розслідувачі проєкту «Слідство.Інфо».
Журналісти виявили, що яхта Royal Romance, якою володіла компанія Fregata Marine Ltd , що зареєстрована на Маршаллових островах, у березні змінила власника. За даними ресурсу equasis.org, 31 березня яхта стала власністю фірми Lanelia Holdings Ltd теж із Маршаллових островів. Цієї фірми, на відміну від Fregata Marine Ltd, у декларації Віктора Медведчука немає. Оскільки Маршаллові острови — це офшорна зона, то неможливо зʼясувати, кому належить компанія Lanelia Holdings Ltd.
Яхту переоформили у період між накладенням санкцій на майно Медведчука через підозру у фінансуванні тероризму та арештом його майна. Зараз формально не має зв’язку судна з родиною Медведчука.
На порталі Marine Traffic є інформація, що вже після переоформлення яхти вона подорожувала узбережжям Хорватії, де пришвартувалася 10 квітня. Наступного дня, 11 квітня, дружина Медведчука Оксана Марченко опублікувала в Instagram фото з геолокацією «Хорватія».
- 11 травня 2021 року СБУ провела обшуки вдома у Віктора Медведчука і Тараса Козака. Їм підписали підозри за трьома епізодами. Ідеться про незаконний видобуток газу в окупованому Криму, передачу Росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ та вербування українців, які їхали в Росію.
- 12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, де йому повідомили про підозру. 14 травня Медведчуку обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. Також на нього наділи електронний браслет.