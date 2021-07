«Слідство.Інфо»: Яхту Медведчука переоформили на інший офшор — це дозволило сховати її від санкцій

Пʼятипалубну яхту Royal Romance народного депутата від партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука переоформили на іншу офшорну компанію, якої немає у нього в декларації — тим самим сховали її від санкцій.

Це зʼясували розслідувачі проєкту «Слідство.Інфо».

Журналісти виявили, що яхта Royal Romance, якою володіла компанія Fregata Marine Ltd , що зареєстрована на Маршаллових островах, у березні змінила власника. За даними ресурсу equasis.org, 31 березня яхта стала власністю фірми Lanelia Holdings Ltd теж із Маршаллових островів. Цієї фірми, на відміну від Fregata Marine Ltd, у декларації Віктора Медведчука немає. Оскільки Маршаллові острови — це офшорна зона, то неможливо зʼясувати, кому належить компанія Lanelia Holdings Ltd.

Яхту переоформили у період між накладенням санкцій на майно Медведчука через підозру у фінансуванні тероризму та арештом його майна. Зараз формально не має зв’язку судна з родиною Медведчука.