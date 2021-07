«Слідство.Інфо»: Яхту Медведчука переоформили на другой оффшор — это позволило спрятать ее от санкций

Пятипалубную яхту Royal Romance народного депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука переоформили на другую офшорную компанию, которой нет у него в декларации — тем самым спрятали ее от санкций.

Это выяснили расследователи проекта «Слідство.Інфо».

Журналисты обнаружили, что яхта Royal Romance, которой владела компания Fregata Marine Ltd, зарегистрированная на Маршалловых островах, в марте сменила владельца. По данным ресурса equasis.org, 31 марта яхта стала собственностью фирмы Lanelia Holdings Ltd тоже с Маршалловых островов. Фирмы, в отличие от Fregata Marine Ltd, в декларации Виктора Медведчука нет. Поскольку Маршалловы острова — это оффшорная зона, то невозможно выяснить, кому принадлежит компания Lanelia Holdings Ltd .

Яхту переоформили в период между наложением санкций на имущество Медведчука из-за подозрения в финансировании терроризма и арестом его имущества. Сейчас формально нет связи судна с семьей Медведчука.