Євросоюз запровадить новий пакет санкцій проти 86 фізичних та юридичних осіб Білорусі. Але спершу глави МЗС зустрінуться з Тихановською

До четвертого пакету санкцій проти Білорусі, який 21 червня затвердить Рада міністрів закордонних справ Євросоюзу через примусову посадку літака Ryanair у Мінську і затримання Романа Протасевича, ввійдуть 86 фізичних та юридичних осіб. Проте перед ухваленням рішення міністри проведуть зустріч із білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською.

Про це заявив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель перед засіданням глав МЗС країн обʼєднання в Люксембурзі, пише Deutsche Welle.

«Вона пояснить нам ситуацію в країні, після чого буде обговорення. Після цього ми затвердимо пакет нових санкцій, це буде більш широкий пакет. Я думаю, в ньому будуть 86 осіб або організацій», — розповів він.