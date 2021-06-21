Евросоюз введет новый пакет санкций против 86 физических и юридических лиц Беларуси. Но сначала главы МИД встретятся с Тихановской

В четвертый пакет санкций против Беларуси, который 21 июня утвердит Совет министров иностранных дел Евросоюза из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания Романа Протасевича, войдут 86 физических и юридических лиц. Однако перед принятием решения министры проведут встречу с беларусской оппозиционеркой Светланой Тихановской.
Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед заседанием глав МИД стран объединения в Люксембурге, пишет Deutsche Welle.
«Она объяснит нам ситуацию в стране, после чего будет обсуждение. После этого мы утвердим пакет новых санкций, это будет более широкий пакет. Я думаю, в нем будут 86 человек или организаций», — рассказал он.
Также Боррель отметил, что министры обсудят экономические санкции против Беларуси, свое решение они представят на саммите ЕС 24 и 25 июня в Брюсселе. Только после обсуждения мер главами государств и правительств их утвердит Совет Евросоюза.
В то же время глава дипломатии Евросоюза отказался назвать секторы экономики, которых коснутся новые санкции. Но выразил надежду, что введенные ограничения изменят поведение руководства Беларуси.
- Ранее СМИ сообщали, что санкции против Беларуси будут введены в области нефти и газа, телекоммуникаций и производства калийных удобрений. Также ограничения наложат на выдачу кредитов, торговлю ценными бумагами и инвестиционные услуги.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- Авиасообщение с Беларусью после этого прекратили Украина и некоторые страны ЕС. Вскоре к ним присоединятся США. Для «Белавиа» небо закрыли Украина, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Швеция, Чехия, Словакия, Франция и Великобритания. 4 июня Европейский Союз официально запретил беларусским авиакомпаниям полеты в своем авиапространстве.