СМИ: Евросоюз введет секторальные санкции против Беларуси. Они коснутся нефтегазовой, банковской отраслей и производства удобрений

Евросоюз согласовал санкции против Беларуси в области нефти и газа, телекоммуникаций и производства калийных удобрений.

Об этом сообщает Австрийское агентство печати, ссылаясь на источники в Министерстве иностранных дел.

Также ЕС решил запретить выдавать Беларуси кредиты, торговать ценными бумагами и осуществлять инвестиционные услуги.

В то же время брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк уточнил, что решение не окончательное. Его должны принять в понедельник, 21 июня.

«Есть договоренность по секторальным санкциям ЕС в отношении трех отраслей Беларуси: калий, банковское дело и нефть. Совет ЕС по иностранным делам даст на это политический зеленый свет в понедельник, решение будет доработано в последующие дни», — написал он в Twitter.

Отметим, экспорт калия является одной из важных составляющих ВВП Беларуси. По данным службы статистики, в 2020 году Беларусь продала в страны ЕС удобрений на $196 млн (около 10% от всего экспорта).