ЗМІ: Євросоюз введе секторальні санкції проти Білорусі. Вони торкнуться нафтогазової, банківської галузей і виробництва добрив

Євросоюз погодив санкції проти Білорусі у галузі нафти і газу, телекомунікацій і виробництва калійних добрив.
Про це повідомляє Австрійське агентство друку, посилаючись на джерела в Міністерстві закордонних справ.
Також ЄС вирішив заборонити видавати Білорусі кредити, торгувати цінними паперами та здійснювати інвестиційні послуги.
Водночас брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк уточнив, що рішення не остаточне. Його мають ухвалити у понеділок, 21 червня.
«Є домовленість про секторальні санкції ЄС щодо трьох галузей Білорусі: калій, банківська справа і нафта. Рада ЄС із закордонних справ дасть на це політичне зелене світло в понеділок, рішення буде доопрацьовано в наступні дні», — написав він у Twitter.
Зазначимо, експорт калію є однією з важливих складових ВВП Білорусі. За даними служби статистики, у 2020 році Білорусь продала в країни ЄС добрива на $196 млн (близько 10% від усього експорту).
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