Лукашенко заявив, що не проти, щоб бойовики «ЛНР» допитали Протасевича, і запросив їх у Білорусь

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не проти, щоб «представники» терористичного угруповання «ЛНР» допитали затриманого колишнього редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Про це Лукашенко заявив під час засідання з членами уряду, кадри якого були показані в ефірі білоруського держтелеканалу «Беларусь 1» та процитовані РИА новости.

Ця нарада пройшла за підсумками зустрічі Лукашенка з президентом Росії Володимиром Путіним.

«На Донбасі порушено кримінальну справу щодо цих персоналій. На що я сказав президенту Путіну, це я йому нагадав, що порушено кримінальну справу, і сказав, що якщо у них [у «слідчих» у цій справі] будуть питання до них — ласкаво просимо до нас, будь ласка, задайте їм питання, тому що людей вбивали вони там, на Донбасі», — заявив Лукашенко.

Самопроголошений президент також прокоментував інформацію про те, що Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.