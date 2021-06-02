Лукашенко заявил, что не против, чтобы боевики «ЛНР» допросили Протасевича, и пригласил их в Беларусь

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не против, чтобы «представители» террористической группировки «ЛНР» допросили задержанного бывшего редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Об этом Лукашенко заявил во время заседания с членами правительства, кадры которого были показаны в эфире беларусского гостелеканала «Беларусь 1» и цитируют РИА новости.

Это совещание прошло по итогам встречи Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.

«На Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. На что я сказал президенту Путину, это я ему напомнил, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них [у «следователей» по этому делу] будут вопросы к ним — добро пожаловать к нам, пожалуйста, задайте им вопрос, потому что людей убивали они там на Донбассе», — заявил Лукашенко.

Самопровозглашенный президент также прокомментировал информацию о том, что Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.