Депутатам фракції Порошенка пояснили, як коментувати розслідування Bihus.Info про вугільні схеми Медведчука

Інформаційний та аналітичний відділи фракції партії «Європейська солідарність» підготували для нардепів ефірні тези про те, як коментувати чергове розслідування Bihus.Info про закупівлю вугілля на окупованих територіях Донецької та Луганської областей у 2014—2015 роках компаніями з орбіти Віктора Медведчука.

У документі, який є у розпорядженні «Бабеля», інформацію про можливу причетність лідера «ЄС» до цієї схеми називають «брехливою» і «власною думкою» журналістів.

«У третій серії Бігуса вже немає жодного брехливого твердження, що Порошенко доручав Медведчуку вести переговори з терористами про поставки вугілля або що давав наказ возити туди готівку. І Денис Бігус, і Аліса Юрченко тепер відділяють твердження від власних думок словами «на мою думку» або «ми припускаємо», — вказують автори документа.

На думку аналітиків «ЄС», це свідчить про те, що у журналістів «немає підтвердженої та перевіреної інформації і вони не хочуть нести відповідальність за поширення брехні».

Зазначимо, загалом тези поділені на два блоки, один із них присвячений останній, третій серії розслідування, а інший — усьому циклу загалом. Нардепам не рекомендують порушувати питання щодо фільмів самостійно.

Також депутати мають нагадувати про роль Медведчука в питанні переговорів про звільнення заручників і про те, що Порошенку «вдалося повернути додому близько трьох тисяч людей».

Автори документа наголошують, що твердження про обмін «труби Медведчука» на Севастопольський морський завод є «неправдивими».