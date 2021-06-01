Депутатам фракции Порошенко объяснили, как комментировать расследование Bihus.Info об угольных схемах Медведчука

Информационный и аналитический отделы фракции партии «Европейская солидарность» подготовили для нардепов эфирные тезисы о том, как комментировать очередное расследование Bihus.Info о закупке угля на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в 2014—2015 годах компаниями из орбиты Виктора Медведчука.

В документе, который есть в распоряжении «Бабеля», информацию о возможной причастности лидера «ЕС» к этой схеме называют «лживой» и «собственным мнением» журналистов.

«В третьей серии Бигуса уже нет ни одного лживого утверждения, что Порошенко поручал Медведчуку вести переговоры с террористами о поставках угля или что давал приказ возить туда наличные. И Денис Бигус, и Алиса Юрченко теперь отделяют утверждения от собственных мыслей словами «по моему мнению» или «мы предполагаем», — указывают авторы документа.

По мнению аналитиков «ЕС», это свидетельствует о том, что у журналистов «нет подтверждений и проверенной информации и они не хотят нести ответственность за распространение лжи».

Отметим, вообще тезисы разделены на два блока, один из них посвящен последней, третьей серии расследования, а другой — всему циклу в целом. Нардепам не рекомендуют самим поднимать вопрос о фильмах.

Также депутаты должны напоминать о роли Медведчука в вопросе переговоров об освобождении заложников и о том, что Порошенко «удалось вернуть домой около трех тысяч человек».

Авторы документа отмечают, что утверждения об обмене «трубы Медведчука» на Севастопольский морской завод являются «ложными».