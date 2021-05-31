У Білорусі допустили, що дівчину Протасевича після суду можуть помилувати або передати Росії

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що затриману дівчину колишнього редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича Софію Сапегу, яка є громадянкою Росії, судитимуть в Білорусі, а після суду можуть помилувати або відправити відбувати покарання в Росії.
Про це Макей заявив в інтервʼю газеті «КоммерсантЪ».
«Скоріш за все, суд відбудеться в Білорусі, з урахуванням того що вся інформація про підривну діяльність тих чи інших осіб стікалася в наші структури. Як буде розвиватися ситуація далі, я не можу передбачити, тому що існують різні варіанти. Рішенням глави держави [самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка] можуть бути прийняті рішення і про помилування, і про передачу для відбування подальшого покарання в Росію. Треба почекати», — сказав Макей.
Імені самого Протасевича, якого також затримали 23 травня після примусової посадки літака Ryainair, міністр в інтерв’ю не згадав жодного разу. Коментуючи його затримання, Макей називає його «блогером».
Нагадаємо, Сапезі інкримінують три статті, в тому числі розпалювання соціальної ворожнечі, за що загрожує до 12 років позбавлення волі. Білоруський провладний Telegram-канал 25 травня опублікував відео з нею, де вона говорить, що є редактором Telegram-каналу «Черная книга Беларуси», «який публікує особисту інформацію про співробітників органів внутрішніх справ».
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- 24 травня влада Білорусі заявила, що лист із повідомленням про нібито мінування літака Ryanair отримали від «бойовиків ХАМАСу». Однак там одразу це заперечили.
- Того ж дня зʼявилось відео, на якому Протасевич говорить, що продовжує «співпрацювати зі слідством» і свідчить щодо організації протестів у Мінську.
- Лідери ЄС на саміті 24 травня вирішили заборонити білоруським авіакомпаніям польоти в Євросоюз. Авіарегулятор ЄС закликав європейські авіакомпанії уникати повітряного простору Білорусі з міркувань безпеки.