Дівчину Протасевича заарештували на два місяці. Білоруський провладний Telegram-канал опублікував відео з нею

Росіянку Софію Сапегу, яку затримали в аеропорту Мінська разом із колишнім головним редактором Telegram-каналу NEXTA Романом Протасевичем, заарештували на два місяці.
Про це повідомив її адвокат Олександр Філанович у коментарі РБК. Цю інформацію у коментарі «РИА Новости» підтвердив батько дівчини.
Адвокат розповів, що дівчину сьогодні допитали. «Їй висунуто підозру у вчиненні кримінально-карного діяння. Обрано запобіжний захід — утримання під вартою на строк два місяці», — розповів адвокат.
Він повідомив, що Сапегу утримують у СІЗО КДБ. За його словами, слідство веде головне слідче управління білоруського Слідчого комітету, з адвоката взяли підписку про нерозголошення.
Білоруський провладний Telegram-канал «Жёлтые сливы» згодом опублікував перше після затримання відео з Сапегою.
На півхвилинному відео дівчина називає свої дані та місце проживання, а потім каже, що є редактором Telegram-каналу «Черная книга Беларуси», «який публікує особисту інформацію про співробітників органів внутрішніх справ».
Удень 25 травня Міністерство закордонних справ Росії повідомляло, що дівчину підозрюють за кількома статтями у «злочинах, скоєних у серпні та вересні 2020 року», коли спалахнули масові протести проти режиму Олександра Лукашенка. Потім стало відомо, що російському консулу дозволили зустрітися із Сапегою — через дві доби після затримання.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- 24 травня влада Білорусі заявила, що лист із повідомленням про нібито мінування літака Ryanair отримали від «солдатів ХАМАСу». ХАМАС свою причетність заперечує.
- Правозахисний центр «Вясна» визнав Протасевича політвʼязнем. КДБ Білорусі в листопаді 2020 року вніс Протасевича та засновника NEXTA Степана Путила до «списку осіб, причетних до терористичної діяльності». Протасевичу загрожує до 15 років позбавлення волі.
- ООН, країни Євросоюзу, США, Велика Британія, Канада й Україна вже виступили із засудженням дій режиму Олександра Лукашенка. Низка європейських авіакомпаній припинили польоти через територію Білорусі, а деякі країни, зокрема й Україна, зупинили авіасполучення з нею.