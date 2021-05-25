Дівчину Протасевича затримали в Мінську на 72 години. Її підозрюють за кількома статтями

Росіянку Софію Сапегу, яку затримали в аеропорту Мінська разом із головним редактором Telegram-каналу NEXTA Романом Протасевичем, підозрюють за кількома статтями у «злочинах, скоєних у серпні та вересні 2020 року», коли спалахнули масові протести проти режиму Олександра Лукашенка.

Про це повідомила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

Сапега затримана на 72 години, її тримають у СІЗО на Окрестіна. Після закінчення трьох діб щодо неї «буде ухвалене рішення про обрання запобіжного заходу або звільнення». Їй вже найняли адвоката, а 24 травня з нею зустрівся російський консул.

Як повідомляє «Російська служба BBC», адвокат Сапеги Олександр Філанович розповів, що ситуація з його підзахисною непроста — поки невідомо, у рамках кримінальної чи адміністративної справи вона затримана.

«Слідчий, який затримував її в аеропорту, поінформував мене, що якісь матеріали виділені в окреме провадження та направлені до центрального апарату Слідчого комітету. Я повідомив усі компетентні органи про те, що прийняв на себе захист, і всі процесуальні дії повинні проводитися за моєю участю. Я вичерпав усі процесуальні можливості вступу у справу і чекаю на відповідь», — сказав він, додавши, що його в СІЗО поки не пускали.