Девушку Протасевича задержали в Минске на 72 часа. Ее подозревают по нескольким статьям

Россиянку Софью Сапегу, которую задержали в аэропорту Минска вместе с главредом Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, подозревают по нескольким статьям в «преступлениях, совершенных в августе и сентябре 2020 года», когда вспыхнули массовые протесты против режима Александра Лукашенко.

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Сапега задержана на 72 часа и находится в СИЗО на Окрестина. По истечении трех суток «будет принято решение об избрании ей меры пресечения либо освобождении». Ей уже наняли адвоката, а 24 мая с ней встретился российский консул.

Как сообщает «Русская служба BBC», адвокат Сапеги Александр Филанович рассказал, что ситуация с его подзащитной непростая — пока неизвестно, в рамках уголовного или административного дела она задержана.

«Следователь, который задерживал ее в аэропорту, проинформировал меня, что некие материалы выделены в отдельное производство и направлены в центральный аппарат Следственного комитета. Я уведомил все компетентные органы о том, что принял на себя защиту, и все процессуальные действия должны производиться с моим участием. На данный момент я исчерпал все процессуальные возможности вступления в дело и жду ответ», — сказал он, добавив, что его в СИЗО пока не пускали.