Девушку Протасевича задержали в Минске на 72 часа. Ее подозревают по нескольким статьям

Россиянку Софью Сапегу, которую задержали в аэропорту Минска вместе с главредом Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, подозревают по нескольким статьям в «преступлениях, совершенных в августе и сентябре 2020 года», когда вспыхнули массовые протесты против режима Александра Лукашенко.
Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Сапега задержана на 72 часа и находится в СИЗО на Окрестина. По истечении трех суток «будет принято решение об избрании ей меры пресечения либо освобождении». Ей уже наняли адвоката, а 24 мая с ней встретился российский консул.
Как сообщает «Русская служба BBC», адвокат Сапеги Александр Филанович рассказал, что ситуация с его подзащитной непростая — пока неизвестно, в рамках уголовного или административного дела она задержана.
«Следователь, который задерживал ее в аэропорту, проинформировал меня, что некие материалы выделены в отдельное производство и направлены в центральный аппарат Следственного комитета. Я уведомил все компетентные органы о том, что принял на себя защиту, и все процессуальные действия должны производиться с моим участием. На данный момент я исчерпал все процессуальные возможности вступления в дело и жду ответ», — сказал он, добавив, что его в СИЗО пока не пускали.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- 24 мая власти Беларуси заявили, что письмо с уведомлением о якобы минировании самолета Ryanair получили от «солдат ХАМАСа». ХАМАС свою причастность отрицает.
- Правозащитный центр «Вясна» признал Протасевича политзаключенным. КГБ Беларуси в ноябре 2020 года внес Протасевича и основателя NEXTA Степана Путило в «список лиц, причастных к террористической деятельности». Протасевичу грозит до 15 лет лишения свободы.
- ООН, страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада и Украина уже выступили с осуждением действий режима Александра Лукашенко. Ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты через территорию Беларуси, а некоторые страны, в том числе Украина, прекратили авиасообщение с ней.