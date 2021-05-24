Отец Протасевича назвал задержание сына террористическим актом. Девушку экс-главреда NEXTA доставили в СИЗО

Отец бывшего главреда NEXTA Романа Протасевича назвал способ задержания сына в аэропорту Минска террористическим актом.

В интервью «Радио Свобода» Дмитрий Протасевич сказал, что у него были тяжелые предчувствия по поводу сына. Он уверен, что спецслужбы планировали операцию по его поимке очень долго.

«Очень многие СМИ называют это террористическим актом. Я целиком с этим согласен. Потому что террористический акт страшен не тем, что он произошел, а своими последствиями. И они намного хуже, чем сам теракт. Мы очень переживаем из-за того, что происходит с нашим сыном. К сожалению, мы не знаем, где он и что с ним», — сказал он.

Отец оппозиционера подозревает, что в операции участвовали не только спецслужбы Беларуси.

«Я полностью убежден, что это была заранее спланированная операция, которая была тщательно подготовлена и, наверное, не только спецслужбами Беларуси», — добавил он.

В то же время родители 23-летней россиянки Софьи Сапеги (девушка Протасевича) заявили, что их дочь сейчас находится в минском СИЗО на Окрестина, передает «Русская служба BBC».

«Мы узнали из Instagram, что произвел посадку рейс. Они были на отдыхе. Обычная поездка с молодым человеком, ничего за собой не влекущая. Мы живем в [городе] Лида, мы узнали, что самолет над Лидой развернули, до Вильнюса оставались считанные минуты лететь», — рассказала мать Сапеги, добавив, что дочь успела написать в WhatsApp только слово «мама».

По ее словам, дочери уже наняли адвоката. В чем обвиняют 23-летнюю россиянку — пока неизвестно. МИД РФ уже запросил консульский доступ к задержанной.