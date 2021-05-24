Отец Протасевича назвал задержание сына террористическим актом. Девушку экс-главреда NEXTA доставили в СИЗО

Отец бывшего главреда NEXTA Романа Протасевича назвал способ задержания сына в аэропорту Минска террористическим актом.
В интервью «Радио Свобода» Дмитрий Протасевич сказал, что у него были тяжелые предчувствия по поводу сына. Он уверен, что спецслужбы планировали операцию по его поимке очень долго.
«Очень многие СМИ называют это террористическим актом. Я целиком с этим согласен. Потому что террористический акт страшен не тем, что он произошел, а своими последствиями. И они намного хуже, чем сам теракт. Мы очень переживаем из-за того, что происходит с нашим сыном. К сожалению, мы не знаем, где он и что с ним», — сказал он.
Отец оппозиционера подозревает, что в операции участвовали не только спецслужбы Беларуси.
«Я полностью убежден, что это была заранее спланированная операция, которая была тщательно подготовлена и, наверное, не только спецслужбами Беларуси», — добавил он.
В то же время родители 23-летней россиянки Софьи Сапеги (девушка Протасевича) заявили, что их дочь сейчас находится в минском СИЗО на Окрестина, передает «Русская служба BBC».
«Мы узнали из Instagram, что произвел посадку рейс. Они были на отдыхе. Обычная поездка с молодым человеком, ничего за собой не влекущая. Мы живем в [городе] Лида, мы узнали, что самолет над Лидой развернули, до Вильнюса оставались считанные минуты лететь», — рассказала мать Сапеги, добавив, что дочь успела написать в WhatsApp только слово «мама».
По ее словам, дочери уже наняли адвоката. В чем обвиняют 23-летнюю россиянку — пока неизвестно. МИД РФ уже запросил консульский доступ к задержанной.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- Беларусская оппозиция, ряд стран Евросоюза и США осудили действия властей Беларуси и потребовали освободить Протасевича. Беларусь назвала «воинственной» реакцию стран. Режим Лукашенко поддержала Россия, депутаты парламентской партии ОПзЖ, а также нардеп Евгений Шевченко, которого на фоне этого исключили из «Слуги народа».
- Правозащитный центр «Вясна» признал Протасевича политзаключенным. Где он сейчас находится — неизвестно. КГБ Беларуси в ноябре 2020 года внес Протасевича и основателя NEXTA Степана Путило в «список лиц, причастных к террористической деятельности». Протасевичу грозит до 15 лет лишения свободы.