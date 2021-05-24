Батько Протасевича назвав затримання сина терористичним актом. Дівчину ексголовреда NEXTA доставили в СІЗО

Батько колишнього головного редактора NEXTA Романа Протасевича назвав спосіб затримання сина в аеропорту Мінська терористичним актом.

В інтервʼю «Радіо Свобода» Дмитро Протасевич сказав, що в нього були важкі передчуття щодо сина. Він упевнений, що спецслужби планували операцію з його затримання дуже довго.

«Дуже багато ЗМІ називають це терористичним актом. Я цілком з цим згоден. Тому що терористичний акт страшний не тим, що він стався, а своїми наслідками. І вони набагато гіршы, ніж сам теракт. Ми дуже переживаємо через те, що відбувається з нашим сином. На жаль, ми не знаємо, де він і що з ним», — сказав він.

Батько опозиціонера підозрює, що в операції брали участь не тільки спецслужби Білорусі.

«Я повністю переконаний, що це була заздалегідь спланована операція, яка була ретельно підготовлена і, напевно, не тільки спецслужбами Білорусі», — додав він.

Водночас батьки 23-річної росіянки Софії Сапеги (дівчина Протасевича) заявили, що їхня дочка зараз перебуває в мінському СІЗО на Окрестина, передає «Російська служба BBC».

«Ми дізналися з Instagram, що здійснив посадку рейс. Вони були на відпочинку. Звичайна поїздка з молодим чоловіком, яка нічого за собою не тягне. Ми живемо в [місті] Ліда, ми дізналися, що літак над Лідою розгорнули, до Вільнюсу залишалися лічені хвилини летіти», — розповіла мати Сапеги, додавши, що дочка встигла написати у WhatsApp тільки слово «мама».

За її словами, дочці вже найняли адвоката. У чому звинувачують 23-річну росіянку — поки невідомо. МЗС РФ вже запросило консульський доступ до затриманої.