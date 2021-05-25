Девушку Протасевича арестовали на два месяца. Беларусский провластный Telegram-канал опубликовал видео с ней

Россиянку Софию Сапегу, которую задержали в аэропорту Минска вместе с главным редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, арестовали на два месяца.

Об этом сообщил ее адвокат Александр Филанович в комментарии РБК. Эту информацию в комментарии «РИА Новости» подтвердил отец девушки.

Адвокат рассказал, что девушку сегодня допросили. «Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно-наказуемого деяния. Избрана мера пресечения — содержание под стражей на срок два месяца», — рассказал адвокат.

Он сообщил, что Сапегу держат в СИЗО КГБ. По его словам, следствие ведет главное следственное управление беларусского Следственного комитета, с адвоката взяли подписку о неразглашении.

Беларусский провластный Telegram-канал «Жёлтые сливы» позже опубликовал первое после задержания видео с Сапегой.

На полуминутном видео девушка называет свои данные и место жительства, а потом говорит, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», «который публикует личную информацию о сотрудниках органов внутренних дел».