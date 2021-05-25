Девушку Протасевича арестовали на два месяца. Беларусский провластный Telegram-канал опубликовал видео с ней

Россиянку Софию Сапегу, которую задержали в аэропорту Минска вместе с главным редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, арестовали на два месяца.
Об этом сообщил ее адвокат Александр Филанович в комментарии РБК. Эту информацию в комментарии «РИА Новости» подтвердил отец девушки.
Адвокат рассказал, что девушку сегодня допросили. «Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно-наказуемого деяния. Избрана мера пресечения — содержание под стражей на срок два месяца», — рассказал адвокат.
Он сообщил, что Сапегу держат в СИЗО КГБ. По его словам, следствие ведет главное следственное управление беларусского Следственного комитета, с адвоката взяли подписку о неразглашении.
Беларусский провластный Telegram-канал «Жёлтые сливы» позже опубликовал первое после задержания видео с Сапегой.
На полуминутном видео девушка называет свои данные и место жительства, а потом говорит, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», «который публикует личную информацию о сотрудниках органов внутренних дел».
Днем 25 мая Министерство иностранных дел России сообщало, что девушку подозревают по нескольким статьям в «преступлениях, совершенных в августе и сентябре 2020 года», когда вспыхнули массовые протесты против режима Александра Лукашенко. Позже стало известно, что российскому консулу разрешили встретиться с Сапегой — через двое суток после задержания.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- 24 мая власти Беларуси заявили, что письмо с уведомлением о якобы минировании самолета Ryanair получили от «солдат ХАМАСа». ХАМАС свою причастность отрицает.
- Правозащитный центр «Вясна» признал Протасевича политзаключенным. КГБ Беларуси в ноябре 2020 года внес Протасевича и основателя NEXTA Степана Путило в «список лиц, причастных к террористической деятельности». Протасевичу грозит до 15 лет лишения свободы.
- ООН, страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада и Украина уже выступили с осуждением действий режима Александра Лукашенко. Ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты через территорию Беларуси, а некоторые страны, в том числе Украина, прекратили авиасообщение с ней.