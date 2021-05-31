В Беларуси допустили, что девушку Протасевича после суда могут помиловать или передать России

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что задержанную девушку бывшего редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича Софью Сапегу, которая является гражданкой России, будут судить в Беларуси, а после суда могут помиловать или отправить отбывать наказание в России.

Об этом Макей заявил в интервью газете «КоммерсантЪ».

«Скорее всего, суд состоится в Беларуси, с учетом того что вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в наши структуры. Как будет развиваться ситуация дальше, я не могу предсказать, потому что существуют разные варианты. Решением главы государства [самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко] могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию. Надо подождать», — сказал Макей.

Имени самого Протасевича, которого также задержали 23 мая после принудительной посадки самолета Ryainair, министр в интервью не вспомнил ни разу. Комментируя его задержание, Макей называет его «блогером».