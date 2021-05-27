К Протасевичу пустили адвоката, а его спутнице Сапеге вменяют три статьи

Спустя 4 дня после задержания в аэропорту Минска к бывшему главреду NEXTA Роману Протасевичу пустили адвоката.
Об этом сообщает издание «БелаПАН».
Адвокат Инесса Оленская рассказала, что у Протасевича «все хорошо, он бодрый, позитивный и веселый». Из-за подписки о неразглашении она не может сказать, где именно находится ее подзащитный и в каком статусе.
Между тем, «Русская служба ВВС» выяснила, что спутницу Протасевича Софию Сапегу, которая находится в минском СИЗО на Окрестина, подозревают по трем статьям УК Беларуси. Ей вменяют организацию нарушения общественного порядка и массовых беспорядков, а также разжигании социальной вражды (ч. 3 ст. 130 УК), за что ей может грозить до 12 лет лишения свободы.
По этому делу она проходит как администратор Telegram-канала «Черная книга Беларуси», в котором публиковали личные данные силовиков.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- 24 мая власти Беларуси заявили, что письмо с уведомлением о якобы минировании самолета Ryanair получили от «солдат ХАМАСа». ХАМАС свою причастность отрицает.
- Украина, Британия, Латвия, Литва и ряд других стран прекратили авиасообщение с Беларусью и временно приостановили разрешение авиакомпании «Белавиа». Компания из-за этого сократит персонал.