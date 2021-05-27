Задержанную девушку беларусского оппозиционера Протасевича тоже признали политзаключенной

В Беларуси правозащитники признали политической заключенной россиянку Софию Сапегу, которую задержали в аэропорту Минска вместе с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем (его политзаключенным признали 24 мая).
Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».
Ее подозревают по нескольким статьям в «преступлениях, совершенных в августе и сентябре 2020 года», когда вспыхнули массовые протесты против режима Александра Лукашенко. Сейчас девушка находится в СИЗО на Окрестина, ее арестовали на два месяца.
25 мая появилось первое видео с ней. На полуминутном видео девушка называет свои данные и место жительства, а потом говорит, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», «который публикует личную информацию о сотрудниках органов внутренних дел». В апреле Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что суд в Гомеле признал этот канал «экстремистским».
Вместе с Софией политзаключенными признали еще четырех человек: Александра Храпко, Игоря Винокурова и несовершеннолетних Эдуарда Кудинюка и Александра Винярского. Общее количество политзаключенных в Беларуси выросло до 426 человек.
- 23 мая беларусский диспетчер сообщил, что на борту самолета, который летит по маршруту Афины — Вильнюс, находится бомба, эту информацию он получил якобы из письма от ХАМАСа (там это опровергли). Самолет посадили, а бомбу не нашли. Однако на борту находился Роман Протасевич — бывший главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA, его задержали. 24 мая появилось видео, на котором Протасевич говорит, что продолжает «сотрудничать со следствием» и дает показания об организации протестов в Минске.
- ЕС, США и Украина осудили захват как самолета, так и Протасевича. Украина и ЕС уже запретили летать над Беларусью. Кроме этого, Великобритания ввела санкции против нее, а Евросоюз заморозил финансовую помощь.