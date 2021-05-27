Затриману дівчину білоруського опозиціонера Протасевича теж визнали політвʼязнем

У Білорусі правозахисники визнали політичним вʼязнем росіянку Софію Сапегу, яку затримали в аеропорту Мінська разом із колишнім головним редактором Telegram-каналу NEXTA Романом Протасевичем (його політвʼязнем визнали 24 травня).
Про це повідомляє правозахисний центр «Вясна».
Її підозрюють за кількома статтями у «злочинах, скоєних у серпні та вересні 2020 року», коли спалахнули масові протести проти режиму Олександра Лукашенка. Наразі дівчина перебуває в СІЗО на Окрестіна, її заарештували на два місяці.
25 травня зʼявилось перше відео з нею. На півхвилинному відео дівчина називає свої дані та місце проживання, а потім каже, що є редактором Telegram-каналу «Черная книга Беларуси», «який публікує особисту інформацію про співробітників органів внутрішніх справ». У квітні Міністерство внутрішніх справ Білорусі заявило, що суд в Гомелі визнав цей канал «екстремістським».
Разом із Софією політвʼязнями визнали ще чотирьох людей: Олександра Храпка, Ігоря Винокурова та неповнолітніх Едуарда Кудинюка й Олександра Винярського. Загальна кількість політвʼязнів в Білорусі зросла до 426 людей.
- 23 травня білоруський диспетчер повідомив, що на борту літака, що летить за маршрутом Афіни — Вільнюс, бомба, цю інформацію він отримав начебто з листа від ХАМАСу (рух це заперечив). Літак посадили, а бомбу не знайшли. На борту перебував Роман Протасевич — колишній головний редактор опозиційного Telegram-каналу NEXTA, його затримали. 24 травня зʼявилось відео, на якому Протасевич говорить, що продовжує «співпрацювати зі слідством» і свідчить щодо організації протестів у Мінську.
- ЄС, США та Україна засудили захоплення як літака, так і Протасевича. Україна та ЄС вже заборонили літати над Білоруссю. Окрім цього, Британія ввела санкції проти неї, а Євросоюз заморозив фінансову допомогу.