Суд Минска оставил под стражей девушку Протасевича, россиянку Сапегу

Суд Партизанского района Минска отклонил апелляцию гражданки России Софии Сапеги на решение о ее задержании. Жалобу рассматривали в закрытом режиме.
Об этом сообщают Meduza и Интерфакс со ссылкой на ее адвоката Александра Филановича.
Адвокат обжаловал задержание на основании того, что его не ознакомили с материалами дела и материалами самого задержания. Он до сих пор не ознакомлен с соответствующими документами.
Сейчас идет уже шестой день с момента задержания Сапеги, но официально обвинения ей не предъявлены. Филановича к ней не допускают. Российского консула к Сапеге допустили только на третий день после задержания.
- Россиянку Сапегу и бывшего главреда NEXTA Романа Протасевича задержали 23 мая в аэропорту Минска после принудительной посадки самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс.
- К Протасевичу адвоката пустили только 27 мая, а Сапегу изначально задержали на 72 часа. Позднее стало известно, что ей инкриминируют три статьи, в том числе разжигание социальной вражды, за что грозит до 12 лет лишения свободы.