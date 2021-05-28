Суд Мінська залишив під вартою дівчину Протасевича, росіянку Сапегу

Суд Партизанського району Мінська відхилив апеляцію громадянки Росії Софії Сапеги на рішення про її затримання. Скаргу розглядали в закритому режимі.
Про це повідомляють Meduza та Інтерфакс з посиланням на її адвоката Олександра Філановича.
Адвокат оскаржив затримання на підставі того, що його не ознайомили з матеріалами справи і матеріалами самого затримання. Він досі не ознайомлений з відповідними документами.
Зараз йде вже шостий день з моменту затримання Сапеги, але офіційно звинувачення їй не предʼявлені. Філановича до неї не допускають. Російського консула до Сапеги допустили тільки на третій день після затримання.
- Росіянку Сапегу і колишнього головного редактора NEXTA Романа Протасевича затримали 23 травня в аеропорту Мінська після примусової посадки літака Ryanair, який летів з Афін до Вільнюсу.
- До Протасевича адвоката пустили тільки 27 травня, а Сапегу спочатку затримали на 72 години. Пізніше стало відомо, що їй інкримінують три статті, в тому числі розпалювання соціальної ворожнечі, за що загрожує до 12 років позбавлення волі.