Радбез ООН на терміновому засіданні обговорить події у Білорусі

За даними видання, обговорення відбудеться 26 травня за зачиненими дверима й у неформальному форматі, а тому ніхто з країн-представників у Радбезі не може виступити проти засідання.

Естонія, Франція та Ірландія скликають негайне засідання Ради Безпеки ООН щодо подій у Білорусі з примусовою посадкою літака компанії Ryanair та арештом опозиційного активіста Романа Протасевича .

Речник Верховного комісара ООН із прав людини Руперт Колвілл раніше наголошував, що ООН «шокована незаконним арештом і свавільним утриманням» Протасевича та «погрозою застосування військової сили» для його затримання.

«Ми боїмось за безпеку Протасевича й хочемо отримати гарантії, що до нього ставляться людяно й не застосовують тортури. Його поява на державному телебаченні минулої ночі не була переконливою, з огляду на очевидні синці на обличчі й високу вірогідність того, що його поява не була добровільною, а «зізнання» у серйозних злочинах — змушені силою», — наголосив Колвілл.