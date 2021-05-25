Совбез ООН на экстренном заседании обсудит события в Беларуси

По данным издания, обсуждение состоится 26 мая за закрытыми дверями и в неформальном формате, а потому никто из стран-представителей в Совбезе не может выступить против заседания.

Эстония, Франция и Ирландия созывают немедленное заседание Совбеза ООН по событиям в Беларуси с принудительной посадкой самолета компании Ryanair и арестом оппозиционного активиста Романа Протасевича .

Представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл ранее отмечал, что в ООН «шокированы незаконным арестом и произвольным содержанием» Протасевича и «угрозой применения военной силы» для его задержания.

«Мы боимся за безопасность Протасевича и хотим получить гарантии, что к нему относятся по-человечески и не применяют пытки. Его появление на государственном телевидении прошлой ночью не было убедительным, учитывая очевидные синяки на лице и высокую вероятность того, что его появление не было добровольным, а «признание» в серьезных преступлениях — вынужденным», — подчеркнул Колвилл.