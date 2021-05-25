Білорусь направила Україні ноту протесту через «необґрунтоване» рішення припинити авіасполучення

У ноті зазначено, що білоруська сторона «з подивом» сприйняла рішення української сторони припинити авіасполучення. Білоруські дипломати називають це рішення «нічим не обґрунтованим, яке виглядає особливо абсурдним».

Посольство Білорусі в Україні направило Міністерству закордонних справ ноту протесту через припинення авіасполучення з 26 травня .

У посольстві скаржаться, що Україна ухвалила це рішення через загрозу для іноземних громадян, але сама не може забезпечити безпеку посольства. Ймовірно, ідеться про інцидент 22 травня — тоді у Києві затримали білоруса, який хотів перекинути мішок з гноєм до посольства.

Білоруські дипломати також вирішили нагадати, скільки через їхні пункти пропуску вʼїхало до України українців та скільки авіакомпанія «Белавіа» заплатила українській стороні за польоти на регулярних рейсах та за обслуговування в аеропортах України ($14 млн).