У Києві силовики жорстко затримали білоруса, який хотів перекинути мішок з гноєм до посольства. Нацгвардія перепросила

У Києві біля посольства Білорусі силовики затримали білоруського активіста за протест і спробу перекинути через паркан мішок з гноєм. Правоохоронці склали протокол і відпустили затриманого, а Нацгвардія перепросила за вислови при затриманні.

Про це повідомляє білоруська служба «Радіо Свобода».

Активіста звати Петро Маркелов, він кілька місяців живе в Україні. При затриманні Маркелов підкреслював, що своєю акцією хотів привернути увагу до подій в Білорусі та до факту смерті 21 травня політвʼязня в білоруській вʼязниці. Активіст пояснював, що акцію влаштував проти посольства і влади Білорусі, а не проти України.

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На відео з моментом затримання видно, як один із силовиків кричав на Маркелова і погрожував, що його депортують за порушення громадського порядку. Поліція склала на активіста протокол за дрібне хуліганство і відпустила.

Пізніше представник оперативного управління Нацгвардії Володимир Швець вибачився за висловлювання нацгвардійця, які були сказані «в емоціях».

«Прошу вибачення за ці емоції. Але зрозумійте, ми не очікували такої провокації», — сказав він.