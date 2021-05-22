У Києві силовики жорстко затримали білоруса, який хотів перекинути мішок з гноєм до посольства. Нацгвардія перепросила

У Києві біля посольства Білорусі силовики затримали білоруського активіста за протест і спробу перекинути через паркан мішок з гноєм. Правоохоронці склали протокол і відпустили затриманого, а Нацгвардія перепросила за вислови при затриманні.
Про це повідомляє білоруська служба «Радіо Свобода».
Активіста звати Петро Маркелов, він кілька місяців живе в Україні. При затриманні Маркелов підкреслював, що своєю акцією хотів привернути увагу до подій в Білорусі та до факту смерті 21 травня політвʼязня в білоруській вʼязниці. Активіст пояснював, що акцію влаштував проти посольства і влади Білорусі, а не проти України.
На відео з моментом затримання видно, як один із силовиків кричав на Маркелова і погрожував, що його депортують за порушення громадського порядку. Поліція склала на активіста протокол за дрібне хуліганство і відпустила.
Пізніше представник оперативного управління Нацгвардії Володимир Швець вибачився за висловлювання нацгвардійця, які були сказані «в емоціях».
«Прошу вибачення за ці емоції. Але зрозумійте, ми не очікували такої провокації», — сказав він.
- З початку серпня громадяни Білорусі протестують проти переобрання президентом Лукашенка. Активні протести були з 9 до 11 серпня, коли силовики затримали найбільше людей. Багато з них були побиті й отримали покарання за рішеннями судів. Понад 400 людей уже засуджені. 290 осіб у Білорусі визнано політичними вʼязнями.