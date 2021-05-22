У білоруській вʼязниці помер політвʼязень

У Білорусі помер 50-річний політвʼязень Вітольд Ашурок, затриманий у вересні минулого року.

Про це повідомляє місцеве видання «Наша Ніва».

Офіційною причиною смерті названа зупинка серця. У січні суд засудив Ашурка до пʼяти років колонії загального режиму. Його звинуватили в організації та підготовці «дій, що грубо порушують громадський порядок, а також у насильстві чи погрозі застосування насильства щодо співробітника органів внутрішніх справ». Як зазначає «Настоящее время», на той момент це був найсуворіший вирок для учасників акцій протесту в Білорусі.

Вітольда Ашурка затримали увечері 9 серпня, але через кілька днів звільнили. 19 вересня активіста знову затримали й засудили до 30 діб адміністративного арешту за участь у восьми мітингах.