В беларусской тюрьме умер политзаключенный

В Беларуси умер 50-летний политзаключенный Витольд Ашурок, задержанный в сентябре прошлого года.

Об этом сообщает местное издание «Наша Ніва».

Официальной причиной смерти названа остановка сердца. В январе суд приговорил Ашурка к пяти годам колонии общего режима. Его обвинили в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также в насилии или угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Как отмечает «Настоящее время», на тот момент это был самый суровый приговор для участников акций протеста в Беларуси.

Витольда Ашурка задержали вечером 9 августа 2020 года, но через несколько дней освободили. 19 сентября активиста снова задержали и приговорили к 30 суткам административного ареста за участие в восьми митингах.