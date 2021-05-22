Обшуки у Києві: Глава фіскальної служби розповів, що з бюджету платили мільйони гривень за ремонт, якого не було

Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник розповів, що обшуки на комунальних підприємствах у Києві проводять у рамках 9 кримінальних проваджень — частина з них стосується плати десятків мільйонів бюджетних коштів за ремонти, яких не було.

Про це він заявив в етері програми «Свобода Слова».

Одна зі справ стосується ремонту комплексу, який будує тунелі для метро — його начебто відремонтували за 80 млн грн, однак Мельник заявив, що цей ремонт не проводився. Тобто, гроші поступили на рахунок підприємства. Зараз же досліджують, чи повернулись вони у кишеню комусь з комунальних підприємств.

Другий епізод стосується ремонту трамвайних колій — за 1 км заплатили 82 млн грн фірмі, яка цього не робила. Водночас встановили, що колії відремонтували працівники комунального підприємства за зарплатню.

З 01:29:40

Щодо земельних взаємовідносин, то Мельник навів приклад одного з порушень: директор компанії користувався землею Києва близько 7 років і не сплатив жодної копійки оренди за землю — це 19 млн грн. Також відомо, що цією землею він користувався без договору оренди, який не підписала міська адміністрація. Наразі чоловік переховується від слідства і перебуває у розшуку. Загалом у кримінальних провадженнях щодо земельних відносин зафіксували порушень на 100 млн грн.