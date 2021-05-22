Обыски в Киеве: Глава фискальной службы рассказал, что из бюджета платили миллионы гривен за ремонт, которого не было

Глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник рассказал, что обыски на коммунальных предприятиях в Киеве проводят в рамках 9 уголовных производств — часть из них касается платы десятков миллионов бюджетных средств на ремонты, которых не было.

Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова».

Одно из дел касается ремонта комплекса, который строит туннели для метро — его якобы отремонтировали за 80 млн грн, однако Мельник заявил, что этот ремонт не проводился. То есть, деньги поступили на счет предприятия. Сейчас исследуют, вернулись ли они в карман кому-то из коммунальных предприятий.

Второй эпизод касается ремонта трамвайных путей — за 1 км заплатили 82 млн грн фирме, которая этого не делала. В то же время установлено, что пути отремонтировали работники коммунального предприятия за заработную плату.

С 1:29:40

Что касается земельных взаимоотношений, то Мельник привел пример одного из нарушений: директор компании пользовался землей Киева около 7 лет и не уплатил ни копейки аренды за землю — это 19 млн грн. Также известно, что этой землей он пользовался без договора аренды, который не подписала городская администрация. Сейчас мужчина скрывается от следствия и находится в розыске. Всего в уголовных процессах по земельным отношениям зафиксировали нарушений на 100 млн грн.