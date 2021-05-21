КГГА заявила о новом обыске — правоохранители пришли на предприятие «Киевстройреконструкция»

Группа прокуроров и следователей 21 мая провела обыск в помещении коммунального предприятия «Киевстройреконструкция».
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации (КГГА).
Правоохранители провели обыск в соответствии с постановлением Печерского райсуда Киева от 17 мая. Следственные действия прошли для «отыскания и изъятия документов по договорным отношениям на предмет мошенничества, легализации (отмывания) имущества и злоупотребления властью или служебным положением».
В то же время, в КГГА отмечают, что на предприятии ранее проводили проверки, но никаких нарушений не было установлено. Кроме того, добавляют в администрации, предприятие неоднократно предоставляло документы по запросу органов следствия и прокуратуры.
Также, как сообщили в «Киевстройреконструкции», по объектам/договорам, в отношении которых проводится проверка в рамках уголовного производства, работы не выполнялись или только начаты.
- С 11 мая правоохранители обыскивают офисы нескольких коммунальных предприятий Киева — это связано с откатами и поборами в структурах Киевской городской государственной администрации (в столичной прокуратуре говорят об убытках на 43 миллиона гривен). 12 мая обыскали дом и квартиру бывшей жены Артура Палатного — председателя исполкома партии УДАР. 19 мая следователи ГБР провели обыски в двух департаментах КГГА из-за незаконной застройки в зоне Киево-Печерской лавры, а 21 мая пришли в «Киевтеплоэнерго».
- Кличко назвал обыски попыткой давления на киевскую власть. По его словам, за последние 10 дней провели более 60 обысков на коммунальных предприятиях столицы и в структурных подразделениях КГГА. В Офисе президента слова мэра считают необоснованными.