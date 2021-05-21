КМДА заявила про новий обшук — правоохоронці прийшли на підприємство «Київбудреконструкція»

Група прокурорів та слідчих 21 травня провела обшук у приміщенні комунального підприємства «Київбудреконструкція».
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської держадміністрації (КМДА).
Правоохоронці провели обшук відповідно до ухвали Печерського райсуду Києва від 17 травня. Слідчі дії відбулися для «відшукування та вилучення документів за договірними відносинами на предмет шахрайства, легалізації (відмивання) майна та зловживання владою або службовим становищем».
Водночас, у КМДА зазначають, що на підприємстві раніше проводили перевірки, але жодних порушень не було встановлено. Окрім того, додають в адміністрації, підприємство неодноразово надавало документи на запит органів слідства та прокуратури.
Також, як повідомили в «Київбудреконструкції», по об’єктам/договорам, відносно яких проводиться перевірка у рамках кримінального провадження, роботи не виконувалися або лише розпочаті.
- З 11 травня правоохоронці обшукують офіси кількох комунальних підприємств Києва — це повʼязано з «відкатами» і поборами в структурах Київської міської державної адміністрації (в столичній прокуратурі кажуть про збитки на 43 мільйони гривень). 12 травня обшукали будинок і квартиру колишньої дружини Артура Палатного — голови виконкому партії УДАР. 19 травня слідчі ДБР провели обшуки в двох департаментах КМДА через незаконну забудову в зоні Києво-Печерської лаври, а 21 травня прийшли в «Київтеплоенерго».
- Кличко назвав обшуки спробою тиску на київську владу. За його словами, за останні 10 днів провели понад 60 обшуків на комунальних підприємствах столиці та в структурних підрозділах КМДА. В Офісі президента слова мера вважають необґрунтованими.