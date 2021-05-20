СБУ отримала дозвіл на затримання соратника Медведчука — нардепа Козака. Його оголосили в розшук

Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання народного депутата Тараса Козака. Раніше слідчі Служби безпеки України оголосили його у розшук.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
У спецслужбі повідомили, що це відбулося після того, як 11 травня Козаку та його соратнику нардепу Віктору Медведчуку було оголошено про підозру. Зокрема, депутати підозрюються у вчиненні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.
«СБУ має аргументовані докази протиправної діяльності та співпраці даних осіб з країною-агресором», — наголосили у спецслужбі. Наразі триває досудове слідство.
Зазначимо, Медведчук на суді стверджував, що Козак перебуває у Білорусі на лікуванні. Однак у апараті Верховної Ради повідомили «Бабелю», що Козак офіційно не перебуває ані у відпустці, ані у відрядженні, ані на лікарняному. Проте в Україні його наразі немає.
- 11 травня СБУ провела обшуки вдома у Віктора Медведчука і Тараса Козака. Їм підписані підозри — вони стосуються трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором. Ідеться про незаконний видобуток газу в окупованому Криму, передачу Росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ та вербування українців, які їхали в Росію.
- 12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, де йому повідомили про підозру, а 13 травня суд відправив його під домашній арешт. У Кремлі після цього заявили, що не збираються втручатися.