СБУ получила разрешение на задержание соратника Медведчука — нардепа Козака. Его объявили в розыск

Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание народного депутата Тараса Козака. Ранее следователи Службы безопасности Украины объявили его в розыск.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В спецслужбе сообщили, что это произошло после того, как 11 мая Козаку и его соратнику нардепу Виктору Медведчуку было объявлено о подозрении. В частности, депутаты подозреваются в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

«СБУ имеет аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором», — отметили в спецслужбе. Сейчас продолжается досудебное следствие.

Отметим, Медведчук на суде утверждал, что Козак находится в Беларуси на лечении. Однако в аппарате Верховной Рады сообщили «Бабелю», что Козак официально не находится ни в отпуске, ни в командировке, ни на больничном. Однако в Украине его пока нет.